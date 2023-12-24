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Малышей-символов Киева на Почтовой площади переодели к Рождеству, фото

20:16, 24 декабря 2023
Малышей на Почтовой площади нарядили в образы ангелов.
Малышей-символов Киева на Почтовой площади переодели к Рождеству, фото
Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel
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В Киеве маленьких Кия, Щека, Хорива и сестру Лыбидь переодели в рождественскую одежду. Об этом сообщил скульптор Владимир Журавель на своей странице в Facebook.

Скульптор нарядил детей в образы ангелов. Также одного из малышей символически одели в форму украинского энергетика, чтобы все помнили об их тяжелом труде.

«Традиционно переодели малышей! Для меня это всегда символическое действие! Раньше они уже наряжались в военную форму, национальные костюмы. В этот раз – у ангелов, поскольку Рождество. Также одного из малышей я очень символически одел в форму украинского энергетика. Потому что энергетики сегодня несут свет людям! А свет – это жизнь!», – написал Владимир Журавель.

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

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