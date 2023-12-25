SUD.UA поздравляет с Рождеством Христовым!

«Судебно-юридическая газета» поздравляет со светлым праздником Рождества Христова!

В этом году в Украине Рождество Христово отмечают по новоюлианскому календарю – 25 декабря.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет с этим светлым праздником и желает добра, искренности и милосердия.

Верим, что Ваши дома будут наполнены теплом и уютом, а сердца родных – согреты улыбками и заботой. Пусть этот праздник принесет благодать и мир в каждый дом, добро и понимание в каждую семью.

Пусть Рождественская звезда всегда освещает Ваш путь, и непременно сбудутся все ожидания и воплотятся самые заветные мечты!

И пусть частичка света и тепла помогает Вам преодолевать все ненастья и радоваться всему тому доброму, что обязательно случится!

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