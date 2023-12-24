Соцсеть Илона Маска нарушила контракт, не выплатив миллионные бонусы — решение суда

Илон Маск обещал работникам 50% их целевых бонусов на 2022 год, но так и не осуществил этих выплат.

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Федеральный судья США постановил, что Twitter нарушил контракты, не выплатив миллионы долларов в виде бонусов, которые социальная сеть, которая теперь называется X Corp, обещала своим сотрудникам, передает ABC.

Марк Шобингер, который был старшим директором по вознаграждениям Twitter до ухода из компании Илона Маска в мае, подал в суд на Twitter в июне, заявив о нарушении контракта.

В иске Шобингер подчеркивал, что до и после того, как миллиардер Маск купил Twitter в прошлом году, он обещал работникам 50% их целевых бонусов на 2022 год, но так и не осуществил этих выплат.

Судья Винс Чхабрия отклонил ходатайство Twitter о закрытии дела и постановил, что Шобингер законно заявил о нарушении контракта согласно законодательству Калифорнии, и на него распространяется бонусный план.

«После того, как Шобингер сделал то, что просил Twitter, предложение Twitter выплатить ему ответный бонус стало обязывающим соглашением согласно законодательству Калифорнии. И отказавшись платить Шобингеру его обещанный бонус, Twitter нарушил этот договор», — написал судья.

Адвокаты Twitter утверждали, что компания дала только устное обещание, которое не было контрактом, и что регулировать дело должен закон Техаса.

Судья постановил, что дело регулируется законодательством Калифорнии, и что противоположные аргументы Twitter неубедительны.

Ранее сообщалось, что бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили у компании Маска $1,1 миллиона.

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