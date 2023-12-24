Угрожал устроить стрельбу, как в Праге: в Словакии задержали мужчину

Злоумышленника задержали в Жилине.

В Словакии правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал устроить стрельбу, как в чешской столице Праге. Об этом сообщила пресс-секретарь региональной полиции Жилины Зузана Шефчикова, передает Teraz.

Злоумышленника задержали в Жилине. Он во время звонка в экстренную службу заявил, что «собирается сделать то, что произошло в Праге».

«После получения уведомления мы немедленно начали проверку, в результате которой подозреваемый был задержан», - сказала пресс-секретарь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту распространения пугающего сообщения.

«Мы интенсивно работаем над этим делом, которое требует максимальной концентрации и тщательного расследования», - заверила Шефчикова.

Как мы писали ранее, в центре Праги произошла стрельба в университете. Полиция идентифицировала 13 из 14 жертв, из них 3 - иностранцы. Пострадавшие же были ранены в голову, грудь или конечности, некоторые не обошлись без хирургического вмешательства.

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