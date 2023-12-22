Стрельба в университете Праги: стрелок пронес оружие в чемодане

Ректор университета, в котором произошла стрельба, рассказала, что стрелок, вероятно, пронес оружие в чемодане, с которым обычно ходят студенты.

Источник фото: Novinky.cz

Как мы писали ранее, в центре Праги произошла стрельба в университете. Полиция идентифицировала 13 из 14 жертв, из них 3 - иностранцы. Пострадавшие же были ранены в голову, грудь или конечности, некоторые не обошлись без хирургического вмешательства.

По словам ректора Карлова университета Милены Краличковой, стрелок, предположительно, пронес оружие в большом чемодане. Об этом сообщает Novinky.cz.

"То, что студенты приходят на факультет с большим чемоданом - обычное дело, потому что в Карловом университете учатся студенты со всей Чешской Республики. Прямо перед Рождеством многие из них приходят на занятия с чемоданом", - сказала Милена Краличкова.

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