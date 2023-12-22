Судили коллаборанта из Сум за публичные выступления и продвижение в соцсетях и на YouTube российских нарративов

12 лет лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии рф и коллаборационистскую деятельность.

В Заречном районном суде города Сумы обвиняемого в совершении уголовных преступлений, признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы.

Согласно приговору, он признан виновным по ч. 6 статьи 111-1 и ч. 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, на основании статьи 70 части 1 Уголовного кодекса Украины П. лишен права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 15 лет. Кроме этого, все имущественные активы, принадлежащие обвиняемому лично, конфискованы.

К таким выводам суд пришел потому, что совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств вне разумного сомнения было подтверждено то, что обвиняемый П. в период с 21 марта 2022 года по 24 апреля 2022 года, постоянно находясь в разных местах на территории российской федерации или временно оккупированной территории АР Крым, действуя умышленно, противоправно,

во-первых, осуществлял информационную деятельность в сотрудничестве с государством агрессором, направленную на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации, вооруженных формирований и на избежание ею ответственности за вооруженную агрессию против Украины, в частности создал видеофайлы, содержащие информацию, направленную на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации, вооруженных формирований и на избежание ею ответственности за вооруженную агрессию против Украины, и в дальнейшем распространял ее для неограниченного количества граждан, размещая их на собственном канале

во-вторых, в указанный период совершил ряд самостоятельных выступлений и выступлений в сотрудничестве с представителями власти страны-агрессора, во время которых поддерживал российскую армию, а также обвинял Вооруженные Силы Украины в нанесении ударов по мирному населению Украины, в частности в г. Ахтырка, Сумской области. Кроме того, выступая перед аудиторией, обвиняемый дискредитировал украинскую власть, предоставлял ложные материалы относительно боевых действий на территории Украины, поддерживал захватническую политику рф, высказывался в поддержку государства-агрессора и оккупационной администрации, распространял недостоверные сведения с целью избежания ответственности государством-агрессором за такую вооруженную агрессию против Украины;

в-третьих, разместил на собственной странице в социальной сети Facebook, публикации, содержащие информацию об оправдании, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, возвеличивание (глорификацию) лиц, осуществлявших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, а также - высказывания в форме призыва-обращения к жителям так называемой "Донецкой народной республики", в котором выражена благодарность указанным лицам, поддержка их действий, а также возвеличивание (глорификация) жителей так называемой "Донецкой народной республики".

Такие действия обвиняемого П. посягают на основы национальной безопасности Украины, а также международный правопорядок, основанный на принципах неприменения силы, неприкосновенности границ, территориальной целостности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Сумской апелляционный суд через Заречный районный суд г. Сумы путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Кроме того, поскольку судебное разбирательство дела проходило в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого (in absentia), то копию приговора, которая подлежит вручению обвиняемому, было вручено защитнику, а информация о приговоре будет опубликована на официальном веб-сайте суда в соответствии с требованиями ст. 323 УПК Украины.

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