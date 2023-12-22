Стрельба в университете Праги: Чехия объявила день траура

В Чехии объявлен день траура после того, как вооруженный мужчина убил 14 человек в Пражском университете.

Чехия объявила субботу, 23 декабря, национальным днем траура, после трагедии в Праге, где вооруженный мужчина открыл огонь в здании факультета искусств Карлова университета. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Петр Фиала объявил, что правительство решило объявить общенациональный траур 23 декабря.

Также он призвал в 12 часов почтить погибших людей минутой молчания.

Хотя все данные указывают на то, что нападавший действовал сам, правительство заявило об отсутствии угрозы со стороны организованной группы и подчеркнуло, что ситуацию полностью контролируют силовые структуры.

Стрельба началась в коридорах и классах университета, инцидент привел к панике среди студентов и персонала, которые пытались укрыться в комнатах. Социальные сети распространяли драматические видеозаписи людей, которые искали безопасного убежища на внешнем выступе здания.

Полиция сообщила, что нападавший, 24-летний студент университета, ранее не был судим, но в его квартире обнаружили значительный арсенал оружия и боеприпасов. По предварительным данным, нападавший планировал совершить самоубийство, что привело к его обнаружению мертвым в домашних условиях.

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