Стрілянина в університеті Праги: Чехія оголосила день жалоби

У Чехії оголошено день жалоби після того, як озброєний чоловік убив 14 людей у Празькому університеті.

Чехія оголосила суботу, 23 грудня, національним днем жалоби, після трагедії в Празі, де озброєний чоловік відкрив вогонь у будівлі факультету мистецтв Карлового університету. Про це повідомляє BBC.

Прем’єр-міністр Петр Фіала оголосив, що уряд вирішив оголосити загальнонаціональний траур 23 грудня.

Також він закликав о 12 годині вшанувати загиблих людей хвилиною мовчання.

Хоча всі дані вказують на те, що нападник діяв сам, уряд заявив про відсутність загрози з боку організованої групи та підкреслив, що ситуацію повністю контролюють силові структури.

Стрілянина почалася в коридорах та класах університету, інцидент призвів до паніки серед студентів і персоналу, які намагалися укритися у кімнатах. Соціальні мережі розповсюджували драматичні відеозаписи людей, які шукали безпечного притулку на зовнішньому виступі будівлі.

Поліція повідомила, що нападник, 24-річний студент університету, раніше не був судимим, але в його квартирі виявили значний арсенал зброї та боєприпасів. За попередніми даними, нападник планував скоїти самогубство, що призвело до його виявлення мертвим у домашніх умовах.

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