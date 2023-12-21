Стрілянина у Карловому університеті в Празі: 11 людей загинули, десятки поранених

Також дев'ять отримали серйозні поранення.

21 грудня у Празі сталася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету. Рятувальна служба Праги повідомляє про 11 загиблих внаслідок інциденту. Також загинув стрілок. Попередньо він сам застрелився, хоча деякі ЗМІ пишуть, що його ліквідували правоохоронці.

Також дев'ятеро людей серйозно поранено, п'ять-шість осіб отримали поранення середньої тяжкості, у десятьох легкі поранення.

За даними місцевих ЗМІ, стрілок використав довгоствольну зброю з оптичним прицілом. Мер Праги Богуслав Свобода прокоментував стрілянину.

«Я шокований тим, що сталося на Філософському факультеті в Празі. Будь ласка, будьте обережні. Ми повідомимо вас, як тільки дізнаємось більше подробиць», - написав він у соцмережі.

Раніше ми публікували фото та відео с місця стрілянини у Празі.

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