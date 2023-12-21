Стрельба в Карловом университете в Праге: 11 человек погибли, десятки раненых

Также девять получили серьезные ранения.

21 декабря в Праге произошла стрельба в здании философского факультета Карлова университета. Спасательная служба Праги сообщает об 11 погибших в результате инцидента. Также погиб стрелок. Предварительно он сам застрелился, хотя некоторые СМИ пишут, что его ликвидировали правоохранители.

Также девять человек серьезно ранены, пять-шесть человек получили ранения средней тяжести, у десяти легкие ранения.

По данным местных СМИ, стрелок использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Мэр Праги Богуслав Свобода прокомментировал стрельбу.

"Я шокирован тем, что произошло на Философском факультете в Праге. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы сообщим вам, как только узнаем больше подробностей", – написал он в соцсети.

Ранее мы публиковали фото и видео с места стрельбы в Праге.

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