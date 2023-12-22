Уплачивают ли единый взнос самозанятые лица во время военного положения: ответ ГНС

Они имеют право выбора и могут не платить в течение военного положения и 12 месяцев после его отмены.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области напомнила, что плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются:

физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов) (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона №2464);

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, иную подобную деятельность и получают доход от этой деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закона №2464);

члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям (п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464).

Согласно абзацу первому п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона №2464 единый взнос начисляется для плательщиков, указанных в пунктах 4 (кроме физических лиц – предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)), 5 и 5-1 ч. 1 ст. 4 Закона №) 2464 – на сумму дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащую обложению налогом на доходы физических лиц, при этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

В случае если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или в отдельном месяце отчетного периода, такой плательщик имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом №2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса (абзац второй п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона №2464).

Для плательщиков, указанных в п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, избравшие упрощенную систему налогообложения, единый взнос начисляется на суммы, определяемые такими плательщиками самостоятельно для себя, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом № 2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размер минимального страхового взноса (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона №2464).

Законом Украины от 15.03.2022 №2120-IХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» внесены изменения в разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464.

Так, согласно абзацу первому п. 9-19 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464 временно, с 01 марта 2022 г. до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение двенадцати месяцев после прекращения или отмены военного положения, лица, указанные в п. 4, 5 и 5-1 ч .1 ст. 4 Закона №2464 имеют право не начислять, не исчислять и не уплачивать единый взнос за себя. При этом положения абзаца второго п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона №2464 по отношению к таким периодам для таких лиц не применяется.

При этом такими лицами расчет единого взноса в составе налоговой декларации не заполняется за период, в котором в соответствии с абзацем первым п. 9-19 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464 единый взнос не начислялся, не исчислялся и не уплачивался (абзац второй п. 9-19 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464).

Кроме того, Законом Украины 26.01.2022 №2010-IX «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей», вступивший в силу 19.11.2022, внесены изменения в п 9-8 разд. VIII "Заключительные и переходные положения" Закона №2464, абзацем первым которого установлено, что плательщики единого взноса, определенные ст. 4 Закона №2464, из числа лиц, в отношении которых согласно Закону Украины от 26.01.2022 №2010-IX «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» установлены факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, если они не являются работодателями, освобождаются по заявлению члена семьи или плательщика единого взноса, после их освобождения и/или после окончания их лечения (реабилитации) от исполнения обязанностей, определенных ч. 2 ст. 6 Закона №2464, уплаты недоимки из единого взноса, пени и штрафов за ее неуплату на весь период лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и в течение шести месяцев после их увольнения.

Заявление плательщик единого взноса подает в течение 90 дней после его увольнения (абзац второй п. 9-8 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464).

Если плательщик единого взноса находится на лечении (реабилитации) после увольнения, заявление подается в течение 90 дней после его лечения (реабилитации) (абзац третий п. 9-8 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464).

Срок пребывания на лечении (реабилитации) подтверждается соответствующей справкой (выпиской) учреждения, где проводилось лечение (реабилитация) такого лица (абзац четвертый п. 9-8 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464).

За лиц, определенных абзацем первым п. 9-8 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464, единственный взнос за весь период лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и в течение шести месяцев после их увольнения уплачивается в размере, порядке и сроках, определенных Кабинетом Министров Украины, за счет средств государственного бюджета. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса (абзац пятый п. 9-8 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464).

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