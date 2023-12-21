Пытал и избивал малолетнего племянника: в Киевской области суд наказал мужчину

Мужчина сначала душил мальчика, а потом поднял его за шиворот, швырнул его на пол и ударил ногой по туловищу.

В Киевской области суд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений, пытках, а также в незаконном хранении наркотических средств. Ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, передает Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что в одном из сел Белоцерковского района, в сентябре 2023 года, осужденный нанес 6-летнему племяннику более 10 ударов руками по голове.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина толкнул ребенка на кровать и начал душить. В дальнейшем поднял мальчика за шиворот, швырнул его на пол и ударил ногой по туловищу», - пишет прокуратура.

После этого мужчина поднял ребенка и бросил на 8-летнего брата, лежавшего в то время на кровати. Старшего племянника обидчик дважды ударил по голове.

Кроме того, указанный гражданин незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания наркотическое средство каннабиса.

В настоящее время осужденный находится под стражей.

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