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  1. В Україні

Катував та бив малолітнього племінника: на Київщині суд покарав чоловіка

23:59, 21 грудня 2023
Чоловік спочатку душив хлопчика, а потім підняв його за комір, жбурнув його на підлогу та вдарив ногою по тулубу.
Катував та бив малолітнього племінника: на Київщині суд покарав чоловіка
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На Київщині суд визнав чоловіка винним у спричиненні легких тілесних ушкоджень, катуванні, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів. Йому призначено покарання у виді 3 років 1 місяця позбавлення волі, передає Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що в одному з сіл Білоцерківського району, у вересні 2023 року, засуджений завдав 6-річному племіннику понад 10 ударів руками по голові.

«Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік штовхнув дитину на ліжко і почав душити. Надалі підняв хлопчика за комір, жбурнув його на підлогу та вдарив ногою по тулубу», - пише прокуратура.

Після цього чоловік підняв дитину та кинув на 8-річного брата, який лежав в той час на ліжку. Старшого племінника кривдник двічі вдарив по голові.

Крім того, вказаний громадянин незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

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