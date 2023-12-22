Частково знесені стіни та стеля: відео з квартири, куди влучив ворожий дрон

Внаслідок ворожого влучання частково зруйновані стіни та стеля квартири у Солом'янському районі Києва.

Джерело фото: Telegram-канали

У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника у житловий будинок пошкоджено несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Пожежу в одній з квартир оперативно ліквідували.

В результаті: частково знесені стіни, стеля та купа цегли.

Внаслідок ворожого влучання одного з мешканців багатоповерхівки госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці.

У мережі з’явилося відео з квартири, куди влучив ворожий дрон.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Київ постраждала квартира ведучого телемарафону Ковальського.

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