Наслідки нічної атаки дронів на Київ: влучання у житловий будинок та падіння уламків на приватну забудову, фото

В результаті нічної атаки, дрон влучив в багатоповерхівку в Соломʼянському районі та приватну забудову у Дарницькому районі.

Джерело фото: Telegram-канали

У результаті ворожого нападу на столицю України, зафіксовані часткові руйнування двох житлових будівель: багатоповерхового будинку у Солом'янському районі та недобудованого приватного будинку в Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Солом'янському районі внаслідок влучання у житловий будинок пошкоджено несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Пожежу в одній з квартир оперативно ліквідували. Внаслідок інциденту одного з мешканців багатоповерхівки госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці.

У Дарницькому районі, де уламки безпілотного літального апарату (БпЛА) впали на приватну забудову, виникла пожежа в недобудованому будинку. Пожежу було швидко загасили, інформація про постраждалих відсутня.

Крім того, зафіксовано потрапляння уламків в багатоповерхівку в Голосіївському районі. постраждалих немає.

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