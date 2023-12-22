Последствия ночной атаки дронов на Киев: попадание в жилой дом и падение обломков на частную застройку, фото

В результате ночной атаки, дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе и частную застройку в Дарницком районе.

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В результате вражеского нападения на столицу Украины, зафиксированы частичные разрушения двух жилых зданий: многоэтажного дома в Соломенском районе и недостроенного частного дома в Дарницком районе. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Соломенском районе в результате попадания в жилой дом повреждены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Пожар в одной из квартир оперативно ликвидировали. В результате инцидента одного из жителей многоэтажки госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте.

В Дарницком районе, где обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на частную застройку, возник пожар в недостроенном доме. Пожар был быстро потушен, информация о пострадавших отсутствует.

Кроме того, зафиксировано попадание обломков в многоэтажку в Голосеевском районе. пострадавших нет.

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