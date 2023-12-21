Игоря Коломойского оставили под стражей на месяц, но уменьшили размер залога

Теперь размер залога составляет 2 миллиарда 700 тысяч гривен.

Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 26 января 2024 года. Об этом сообщает Суспильне.

Адвокаты Коломойского просили отменить решение Шевченковского суда, или же изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Среди основных причин – ухудшение состояния здоровья Игоря Коломойского.

Суд оставил Коломойского под стражей, но снизил размер залога до 2 миллиардов 700 тысяч гривен.

Напомним, что 27 октября суд продлил меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 декабря.

Мы сообщали, что Коломойскому объявлено новое подозрение.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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