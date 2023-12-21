Администрация Джо Байдена срочно обсуждает с партнерами использование активов рф для Украины, - NYT

Сообщается, что Вашингтон оказывает давление на партнеров по G7, чтобы разработать стратегию использования этих средств до 24 февраля 2024 года.

Администрация президента США Джо Байдена в координации с G7 начала пересматривать вопрос об использовании имеющихся полномочий с тем, чтобы принять решение об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что администрация Байдена незаметно сигнализирует о поддержке конфискации более 300 млрд. долларов активов российского центробанка, расположенных в западных странах, и начала срочные переговоры с союзниками об их использовании.

По данным издания, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами активизировались в последние недели.

При этом администрация Байдена давит на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они подготовили стратегию ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину – 24 февраля 2024 года.

В NYT добавляют, что многие детали использования активов остаются предметом "горячих дискуссий", в частности политики должны определить, будут ли деньги направляться непосредственно в Украину, или использоваться в ее пользу другими способами.

Кроме того, мировые лидеры спорят о том, могут ли эти деньги использоваться только на восстановление и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или они могут быть потрачены непосредственно на военные усилия.

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