Минэкономики предложит снизить давление на частный бизнес, выполняющий оборонные заказы, — Ольга Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина: Понимаем, что многие исполнители из частного сектора испытывают определенное давление со стороны правоохранительных органов.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Министерство экономики в ближайшее время предложит снизить давление на частный бизнес, выполняющий оборонные заказы. По ее словам, многие исполнители из частного сектора испытывают определенное давление со стороны правоохранительных органов.

Даже при выполнении всех условий контрактов, они сталкиваются с проверками, отметила Стефанишина.

"Вчера у нас была дискуссия относительно оборонных контрактов. Понимаем, что многие исполнители из частного сектора испытывают определенное давление со стороны правоохранительных органов. Даже выполняя условия контрактов, приходят проверки и т.д. Мы говорили о том, как улучшить эту систему, уменьшить давление на бизнес и какие элементы контроля установить", - заявила вице-премьер во время ежегодного мероприятия издания NV.

Она подчеркнула, что в приоритете оборонные заказы.

"Это касается не только потребностей ВСУ, это касается и обеспечения", – добавила она.

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