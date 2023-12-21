Мінекономіки запропонує зменшити тиск на приватний бізнес, який виконує оборонні замовлення, — Ольга Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина: Розуміємо, що багато виконавців з-поміж приватного сектору зазнають певного тиску з боку правоохоронних органів.

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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Міністерство економіки найближчим часом запропонує зменшити тиск на приватний бізнес, який виконує оборонні замовлення. За її словами, багато виконавців з-поміж приватного сектору зазнають певного тиску з боку правоохоронних органів.

Навіть при виконанні усіх умов контрактів вони стикаються з перевірками, зазначила Стефанішина.

"Учора в нас була дискусія щодо оборонних контрактів. Розуміємо, що багато виконавців з-поміж приватного сектору зазнають певного тиску з боку правоохоронних органів. Навіть виконуючи умови контрактів, приходять перевірки тощо. Ми говорили про те, як поліпшити цю систему, зменшити тиск на бізнес і які елементи контролю встановити", - заявила віцепрем’єрка під час щорічного заходу видання NV.

Також вона підкреслила, що у пріорітеті оборонні замовлення.

"Це стосується не лише потреб ЗСУ, це стосується і забезпечення", - додала вона.

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