Справи ОАС Києва, які мав розглянути КОАС, необхідно передати для розгляду в інші окружні адмінсуди – ДСА

У ДСА повідомили, як буде відбуватися розподіл переданих з ОАСК та КОАС справ, а сторонам порадили використовувати «електронний суд» та відео конференції.

У Державній судовій адміністрації підтримали законопроект № 10244 від 10 листопада 2023 року, яким передбачається передати нерозподілені КОАС справи ліквідованого рік тому Окружного адміністративного суду міста Києва, для розгляду в інші окружні адміністративні суди.

Як повідомив 14 грудня під час засідання Комітету з питань правової політики в. о. голови ДСА Максим Пампура, наразі з розглядом справ колишнього ОАС Києва склалася критична ситуація, яка фактично не має іншого виходу, окрім направлення його справ на розгляд в інші адміністративні суди.

За словами Максима Пампури, в провадженні Київського окружного адміністративного суду перебуває 70 тисяч 135 справ, з яких у 2023 році надійшли 61 тисяча 651 справа, в тому числі 10 тисяч – це справи, які були передані з Окружного адміністративного суду міста Києва.

Нерозподіленими станом на середину грудня залишалися 35 тисяч 585 справ, фізично переданих з ОАС Києва до КОАС.

Крім того, 20 тисяч 601 справа ще не передані, і фактично досі залишаються в ОАС міста Києва.

Таким чином, за даними ДСА, загалом залишаються близько 56 тисяч нерозподілених справ ліквідованого ОАС міста Києва.

Як додав Максим Пампура, для швидкого розгляду справ ОАС Києва, у Київського окружного адміністративного суду просто не вистачає можливостей.

Згідно зі штатним розкладом в КОАС передбачені посади 25 суддів. З урахуванням тимчасових відряджень, наразі в штаті КОАС є 31 суддя.

Щодо апарату суду, то станом на грудень 2023 року при 119 штатних посадах, в апараті КОАС є 32 вакансії. Тобто в КОАС працюють всього 87 працівників апарату суду.

Як визнав в. о. голови ДСА, втримати працівників апарату КОАС на посадах, а також заповнити вакантні посади, поки що не дозволяє навіть збільшення розміру стимулюючих виплат, оскільки бажаючих працювати в умовах надмірного навантаження не так багато.

Відтак, на думку ДСА, доцільно направити нерозподілені справи ОАС міста Києва для розгляду в інші окружні адміністративні суди в залежності від їх завантаженості. Для реалізації замислу законопроекту № 10244 на практиці, ДСА вже розробила відповідний Порядок.

«Стосовно Порядку. Він напрацьований, є проект, є драфт цього Порядку. Зараз він знаходиться на опрацюванні у нас спільно з державним підприємством «Інформаційні судові системи». Як це планується зробити? Це планується робити за списком. Орієнтовно, за розрахунками, 2-3 тисячі справ в один робочий день мають бути розподілені. Тобто, ми маємо на увазі десь 26-30 робочих днів для того, щоб розподілити справи по іншим окружним адміністративним судам», - розповів Максим Пампура.

Також, за словами в. о. голови ДСА, наразі обговорюється питання, як фізично доставити справи ліквідованого ОАС Києва в окружні адміністративні суди в різних областях країни.

Згідно з першим варіантом, для цього можуть бути задіяні послуги «Укрпошти», а згідно з другим варіантом – службові автомобілі.

Що ж до участі сторін у майбутніх судових процесах, то за словами в. о. голови ДСА, вони можуть скористатися електронними комунікаціями або брати участь у розгляді справ за допомогою відеоконференцзв’язку.

Як додав голова Комітету правової політики Денис Маслов, чималу кількість справ, які планується передати в інші адміністративні суди, складають соціальні справи, які здебільшого розглядаються адміністративними судами у письмовому провадженні, тобто без виклику сторін.

Також, за словами голови Комітету, справи, після їх розгляду адміністративними судами, мають залишитись в архівах тих судів, які їх розглянули, а не повертатися в Київ.

Втім, хоча Комітет з питань правової політики 14 грудня підтримав законопроект № 10244, деякі народні депутати все ж висловили сумнів, що його реалізація буде ефективною.

Так, згідно з мапою навантаження окружних адміністративних судів, в Україні не так вже й легко знайти адміністративні суди з помірним навантаженням на суддів, які зможуть швидко розглянути тисячі справ.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та створення нового Київського міського окружного адміністративного суду. В цей день закон підписав і президент Володимир Зеленський.

Забезпечити розгляд справ ліквідованого ОАС міста Києва, до початку роботи КМОАС, повинен Київський окружний адміністративний суд (КОАС). Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», у КОАС виникли чималі труднощі навіть з фізичним розподілом справ, переданих з ОАС міста Києва. Відтак, суд фактично не зміг забезпечити швидкий розгляд переданих йому справ.

При цьому створення КМОАС перебуває лише на етапі проекту, оскільки для цього ВККС ще повинна провести конкурс на 51 посаду судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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