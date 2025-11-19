У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 14232 про звернення до іноземних урядів із проханням сприяти у пошуку, затриманні та екстрадиції фігурантів корупційних справ і поверненні виведених активів.

Верховна Рада звертається до урядів та компетентних органів іноземних держав із проханням посилити співпрацю у пошуку, затриманні та екстрадиції осіб, причетних до корупційних і пов’язаних з ними правопорушень в Україні. Також парламент просить партнерів сприяти у поверненні активів, незаконно виведених з країни

У пояснювальній записці депутати наголошують: нещодавні розслідування правоохоронних органів засвідчили існування серйозних корупційних загроз, які підривають демократичні інституції, економічну стабільність та довіру громадян до влади. Частина фігурантів таких справ уже залишила Україну й може переховуватися в інших юрисдикціях, а також виводити незаконно отримані активи за кордон.

Саме тому, підкреслюють автори, Україна звертається до міжнародних партнерів від імені всього Українського народу — щоб продемонструвати відданість боротьбі з корупцією та посилити глобальну взаємодію у цих провадженнях.

Проєкт постанови передбачає звернення України до іноземних держав із проханням сприяти встановленню місцезнаходження осіб, причетних до корупційних злочинів. Також документ закликає партнерів забезпечувати їхнє затримання та екстрадицію. Окремий акцент зроблено на міжнародній допомозі у поверненні активів, незаконно виведених з України.

Таке співробітництво ґрунтується на міжнародних угодах, зокрема Конвенції ООН проти корупції (UNCAC), Кримінальній та Цивільній конвенціях Ради Європи про боротьбу з корупцією та інших міжнародно-правових актах.

У документі зазначено, що реалізація постанови не потребує додаткових бюджетних витрат та не вплине на доходи державного чи місцевих бюджетів.

Прийняття постанови посилить міжнародне співробітництво у боротьбі з корупцією та сприятиме поверненню активів, незаконно виведених з України. Це допоможе ефективніше притягувати винних до відповідальності та знизить загальний рівень корупційних ризиків. У результаті очікується зміцнення економічної стабільності та зростання довіри громадян до державних інституцій.

Звернення до партнерів фактично є сигналом про намір України діяти рішуче й системно, а також розширювати механізми міжнародної взаємодії у справах, що становлять особливий суспільний інтерес.

Автор: Анастасія Гришкова

