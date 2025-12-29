  1. В Україні

Яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у закордонний паспорт — список

21:24, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься низка інформації.
Яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у закордонний паспорт — список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься:

- інформація, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- біометричні дані та параметри:

- відцифрований образ обличчя особи,

- відцифрований підпис особи,

- відцифровані відбитки пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягненню нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв`язку із тривалим розладом здоров`я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров`я, оформленим в установленому порядку);

- дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), спеціалізованої установи ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт закордонний паспорт ID-паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]