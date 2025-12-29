Яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у закордонний паспорт — список

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься низка інформації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься:

- інформація, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- біометричні дані та параметри:

- відцифрований образ обличчя особи,

- відцифрований підпис особи,

- відцифровані відбитки пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягненню нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв`язку із тривалим розладом здоров`я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров`я, оформленим в установленому порядку);

- дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), спеціалізованої установи ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.