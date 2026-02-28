  1. Суспільство
Індексація пенсій з 1 березня: чи потрібно подавати заяву для перерахунку

21:01, 28 лютого 2026
Пенсії зростуть на 12%, а перерахунок проведуть автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.
З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12%. Перерахунок здійснять автоматично — пенсіонерам не потрібно подавати жодних заяв. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.

За його словами, підвищення стосуватиметься всіх пенсіонерів, за винятком тих, кому пенсію призначили у 2025 році та на початку 2026 року.

«Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, окрім тих, кому пенсію призначено у 2025 році та на початку 2026 року. Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені», — зазначив міністр.

У міністерстві наголошують: усі нарахування проведуть своєчасно та в повному обсязі. Держава забезпечила фінансовий ресурс для підвищення навіть в умовах воєнного стану.

Індексація є щорічним механізмом осучаснення пенсій, який має компенсувати зростання споживчих цін та підтримати купівельну спроможність громадян.

Окрім індексації, триває робота над комплексною пенсійною реформою. За словами Дениса Улютіна, наразі завершують фінальні розрахунки.

«Для нас важливо, щоб нова пенсійна система була фінансово стала на десятки років», — наголосив він.

У міністерстві готують законопроєкт, який охоплюватиме:

  • солідарну систему,
  • професійні пенсії,
  • добровільну накопичувальну частину.

Після завершення підготовки документ планують винести на громадське обговорення та передати до Верховної Ради вже цього року.

Таким чином, із 1 березня українські пенсіонери отримають підвищені виплати без додаткових процедур, а уряд паралельно працює над довгостроковими змінами у пенсійній системі.

