Верховний Суд пояснив, як рахувати борг за аліментами під час воєнного стану, якщо платник не працює

КЦС ВС поставив крапку у спорі щодо вибору показника середньої заробітної плати.

Об’єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 296/6029/22 дійшла висновку: під час воєнного стану порядок визначення заборгованості за аліментами не змінювався. Якщо платник не працює, державний виконавець зобов’язаний виходити із середньої заробітної плати для даної місцевості — навіть якщо статистика оприлюднила її востаннє до запровадження воєнного стану. Використання загальнонаціональних показників замість регіональних суперечить статті 195 СК України.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу органу ДВС, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і відмовив у задоволенні скарги стягувача.

Обставини справи

На виконанні у Корольовському ВДВС у місті Житомирі перебував виконавчий лист про стягнення з боржника аліментів у розмірі 1/4 частки доходу, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Боржник офіційно не працював. У серпні 2024 року стягувач звернулася до державного виконавця із заявою про розрахунок заборгованості відповідно до статті 195 Сімейного кодексу України.

29 серпня 2024 року державний виконавець склала довідку-розрахунок. Заборгованість за період з вересня 2022 року по липень 2024 року становила 20 579,70 грн. При розрахунку було використано показник середньої заробітної плати по Житомирській області — 12 123 грн (дані за січень 2022 року — останні оприлюднені регіональні показники).

Стягувач не погодилася з таким підходом. На її думку, в умовах воєнного стану слід застосовувати актуальні квартальні показники середньої заробітної плати по Україні, оскільки регіональні дані органи статистики не оновлювали.

Позиція судів першої та апеляційної інстанцій

Корольовський районний суд міста Житомира визнав дії державного виконавця неправомірними та зобов’язав провести новий розрахунок, використовуючи актуальні загальнонаціональні показники середньої заробітної плати.

Житомирський апеляційний суд погодився з цим висновком, вказавши, що такий підхід забезпечує об’єктивність і справедливість розрахунку в умовах воєнного стану.

Фактично суди виходили з того, що застосування «застарілих» регіональних показників спотворює реальний розмір заборгованості та звужує право дитини на належне утримання.

Правова проблема

Перед Верховним Судом постало принципове питання: який саме показник середньої заробітної плати застосовується при визначенні заборгованості непрацюючого платника аліментів під час воєнного стану — регіональний чи загальнодержавний?

Ключові норми: частина третя статті 71 Закону «Про виконавче провадження»; частина друга статті 195 СК України.

Висновки Верховного Суду

Об’єднана палата Касаційного цивільного суду сформулювала чітку правову позицію.

1. Закон не змінювався

Стаття 195 СК України прямо передбачає: якщо платник аліментів не працює, заборгованість визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Жодних винятків на період воєнного стану законодавець не встановив.

2. Неможливість оновлення статистики не змінює формулу

Те, що органи статистики тимчасово не оприлюднювали регіональні показники, не означає, що державний виконавець має право змінити передбачений законом механізм.

Використання загальнонаціонального показника замість регіонального — це фактична зміна способу визначення заборгованості, що виходить за межі закону.

3. Останні оприлюднені регіональні дані є правомірною базою

Оскільки останні офіційні дані по Житомирській області були оприлюднені за січень 2022 року, державний виконавець обґрунтовано використала саме їх.

4. Відступ від попередньої практики не потрібен

Об’єднана палата не знайшла підстав для відступлення від раніше сформованої позиції Верховного Суду щодо застосування статті 195 СК України.

Результат розгляду

Верховний Суд: задовольнив касаційну скаргу органу ДВС; скасував рішення місцевого та апеляційного судів; ухвалив нове рішення — відмовити у задоволенні скарги стягувача.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

