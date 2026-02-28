Верховный Суд объяснил, как рассчитывать задолженность по алиментам во время военного положения, если плательщик не работает

КГС ВС поставил точку в споре относительно выбора показателя средней заработной платы.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по делу № 296/6029/22 пришла к выводу: во время военного положения порядок определения задолженности по алиментам не изменялся. Если плательщик не работает, государственный исполнитель обязан исходить из средней заработной платы для данной местности — даже если статистика опубликовала ее в последний раз до введения военного положения. Использование общенациональных показателей вместо региональных противоречит статье 195 СК Украины.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу органа ГИС, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и отказал в удовлетворении жалобы взыскателя.

Обстоятельства дела

На исполнении в Королевском ВДВС в городе Житомире находился исполнительный лист о взыскании с должника алиментов в размере 1/4 части дохода, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Должник официально не работал. В августе 2024 года взыскатель обратилась к государственному исполнителю с заявлением о расчете задолженности в соответствии со статьей 195 Семейного кодекса Украины.

29 августа 2024 года государственный исполнитель составила справку-расчет. Задолженность за период с сентября 2022 года по июль 2024 года составила 20 579,70 грн. При расчете был использован показатель средней заработной платы по Житомирской области — 12 123 грн (данные за январь 2022 года — последние опубликованные региональные показатели).

Взыскатель не согласилась с таким подходом. По ее мнению, в условиях военного положения следует применять актуальные квартальные показатели средней заработной платы по Украине, поскольку региональные данные органы статистики не обновляли.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Королевский районный суд города Житомира признал действия государственного исполнителя неправомерными и обязал провести новый расчет, используя актуальные общенациональные показатели средней заработной платы.

Житомирский апелляционный суд согласился с этим выводом, указав, что такой подход обеспечивает объективность и справедливость расчета в условиях военного положения.

Фактически суды исходили из того, что применение «устаревших» региональных показателей искажает реальный размер задолженности и сужает право ребенка на надлежащее содержание.

Правовая проблема

Перед Верховным Судом встал принципиальный вопрос: какой именно показатель средней заработной платы применяется при определении задолженности неработающего плательщика алиментов во время военного положения — региональный или общегосударственный?

Ключевые нормы: часть третья статьи 71 Закона «Об исполнительном производстве»; часть вторая статьи 195 СК Украины.

Выводы Верховного Суда

Объединенная палата Кассационного гражданского суда сформулировала четкую правовую позицию.

1. Закон не изменялся

Статья 195 СК Украины прямо предусматривает: если плательщик алиментов не работает, задолженность определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Никаких исключений на период военного положения законодатель не установил.

2. Невозможность обновления статистики не меняет формулу

То, что органы статистики временно не публиковали региональные показатели, не означает, что государственный исполнитель имеет право изменить предусмотренный законом механизм.

Использование общенационального показателя вместо регионального — это фактическое изменение способа определения задолженности, выходящее за пределы закона.

3. Последние опубликованные региональные данные являются правомерной базой

Поскольку последние официальные данные по Житомирской области были опубликованы за январь 2022 года, государственный исполнитель обоснованно использовала именно их.

4. Отступление от предыдущей практики не требуется

Объединенная палата не нашла оснований для отступления от ранее сформированной позиции Верховного Суда относительно применения статьи 195 СК Украины.

Результат рассмотрения

Верховный Суд: удовлетворил кассационную жалобу органа ГИС; отменил решения местного и апелляционного судов; принял новое решение — отказать в удовлетворении жалобы взыскателя.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

