Почта вернула повестку с отметкой об отсутствии адресата — суд не отменил мужчине штраф в 17 тысяч

Гадячский районный суд Полтавской области оставил в силе штраф 17 тысяч гривен, наложенный за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке.

Мужчина пояснял, что фактически повестку не получал, а уже после этого был признан ВВК непригодным к службе. Однако суд пришел к выводу: возврат повестки почтой с отметкой об отсутствии адресата является надлежащим подтверждением оповещения, а уважительные причины неявки не доказаны.

В итоге административный иск оставлен без удовлетворения, а постановление о штрафе — без изменений.

Обстоятельства дела № 526/131/26

Истец обжаловал постановление и.о. начальника ТЦК от 12.01.2026 № R281829, которым он был оштрафован на 17 000 грн за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Основанием для штрафа стала неявка по повестке в ТЦК 5 декабря 2025 года для уточнения учетных данных.

Истец указывал: дело об административном правонарушении рассмотрели без его участия; по состоянию на 30.12.2025 он уже прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным к военной службе; повестку он фактически не получал.

В связи с этим он просил суд отменить постановление и закрыть производство.

Ответчик возразил против иска, указав, что повестка была направлена заказным письмом и возвращена с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу», что в соответствии с Порядком проведения мобилизации является надлежащим подтверждением оповещения.

Суд проанализировал: статью 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации); статью 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»; Порядок проведения призыва во время мобилизации, утвержденный постановлением КМУ № 560 от 16.05.2024; нормы КУоАП о доказывании и порядке рассмотрения дел; положения КАС Украины о распределении доказательной обязанности.

Отдельно суд обратил внимание на п. 41 Порядка № 560, который определяет, что днем надлежащего оповещения при направлении повестки почтой является, в частности, день проставления отметки об отсутствии лица по адресу проживания.

Ключевые выводы суда

1. Факт оповещения подтвержден

Повестка была направлена заказным письмом. Почтовое отправление вернулось с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу».

Суд признал это надлежащим подтверждением оповещения в соответствии с Порядком № 560.

2. Уважительные причины неявки не доказаны

Истец не предоставил доказательств уважительных причин неприбытия и не уведомил ТЦК в трехдневный срок о невозможности явиться, как того требует закон.

3. Непригодность к службе не освобождает от обязанности явиться

Суд обратил внимание, что повестка была вызовом для уточнения учетных данных. На момент неявки решение ВВК еще не существовало. Следовательно, последующее признание непригодности не опровергает факт нарушения.

4. Постановление соответствует требованиям закона

Суд установил, что: постановление вынесено уполномоченным лицом; оно содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 283 КУоАП; административное взыскание наложено в пределах санкции ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Решение суда

Суд оставил административный иск без удовлетворения; оставил постановление о наложении штрафа в размере 17 000 грн без изменений.

