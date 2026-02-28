Иранские «шахеды» приблизились к Бурдж-Халифе — видео из Дубая

Иранские ракеты и дроны-камикадзе во время массированной атаки по Объединенным Арабским Эмиратам приблизились к одному из самых известных символов страны — небоскребу Бурдж-Халифа в Дубае. В сети появилось видео, на котором беспилотник пролетает рядом с башней.

По сообщениям очевидцев, взрывы звучали в районах, расположенных неподалеку от самого высокого здания в мире. Официального подтверждения прямого попадания по объекту нет.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что страна подверглась «открытому нападению с использованием иранских баллистических ракет». По данным ведомства, системы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет, а позже — и новую волну атак.

В то же время в результате падения обломков, по официальной информации, погиб один гражданский человек азиатского происхождения. В разных районах фиксировались пожары, кадры с места событий распространяют очевидцы.

Минобороны ОАЭ осудило нападение, назвав его грубым нарушением национального суверенитета и международного права.

«ОАЭ подверглись открытому нападению с использованием иранских баллистических ракет, отметив, что системы противовоздушной обороны ОАЭ эффективно справились с ракетами и успешно перехватили несколько ракет.... В результате падения обломков погибла одна гражданская особа азиатской национальности...

ОАЭ оставляют за собой право реагировать на эту эскалацию и принимать все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов, а также для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Ситуация в ОАЭ остается напряженной. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.