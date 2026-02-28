  1. В мире

В Китае 10-летний мальчик доказал в суде: родители не имеют права тратить подаренные детям деньги

18:19, 28 февраля 2026
Отец использовал 80 тысяч юаней из детских подарков на собственную свадьбу, но суд обязал вернуть деньги сыну.
В Китае 10-летний мальчик доказал в суде: родители не имеют права тратить подаренные детям деньги
В Китае 10-летний мальчик подал в суд на собственного отца после того, как тот потратил почти 80 тысяч юаней (примерно 11,5 тысячи долларов) из детских подарочных денег на свою вторую свадьбу. Суд обязал мужчину вернуть сыну всю сумму. Об этом сообщает Independent.

Что это за деньги

Речь идет о традиционных денежных подарках на Китайский Новый год. В Поднебесной детям дарят деньги в так называемых «красных конвертах» — это символ пожелания счастья и достатка. Обычно дети получают такие подарки от родственников каждый год.

Именно эти средства — 82 750 юаней — накапливались на банковском счете мальчика. Счет контролировал отец, с которым ребенок проживал после развода родителей в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань.

Как исчезли сбережения

После того как отец во второй раз женился, мальчик переехал жить к матери. Тогда и выяснилось, что счет полностью опустошен — вместе с начисленными процентами.

Позже мать узнала: все деньги мужчина потратил на организацию собственной свадьбы.

Позиция отца

Мужчина отказывался возвращать средства. Он утверждал, что деньги дарили его родственники и друзья, а значит фактически это «семейные» средства. Вернуть их, по его словам, он планировал только после достижения сыном совершеннолетия.

Также отец заявлял, что на решение подать иск на мальчика якобы повлияла мать из финансовых мотивов.

Что решил суд

Суд в Китае встал на сторону ребенка. Согласно гражданскому законодательству страны, денежные подарки, переданные несовершеннолетним, являются их личной собственностью. Родители могут лишь управлять такими средствами как законные представители, но не имеют права использовать их для собственных нужд.

Суд подчеркнул: тратить деньги ребенка разрешено только в его интересах — например, на обучение или лечение. Использование средств на свадьбу отца является нарушением прав несовершеннолетнего.

Почему это вызвало резонанс

История получила широкий резонанс в социальных сетях и вновь подняла дискуссию: имеют ли родители право распоряжаться деньгами, подаренными детям.

В Китае традиция «красных конвертов» очень распространена, и суммы иногда могут быть значительными. Поэтому вопрос, кому принадлежат эти деньги — ребенку или семье, — для многих остается актуальным.

Китай

