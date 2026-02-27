  1. Видео
  2. / В мире

Пакистан и Афганистан обменялись ударами после обострения на границе, видео

10:18, 27 февраля 2026
Между Афганистаном и Пакистаном началась очередная волна боевых действий.
Пакистан и Афганистан обменялись ударами после обострения на границе, видео
На границе Афганистана и Пакистана в течение последних суток произошла новая эскалация боевых действий.

Кабул сообщил о начале крупной военной операции в приграничных районах в ответ на авиаудары Пакистана. В свою очередь Исламабад объявил о запуске операции против сил правящего в Афганистане движения «Талибан».

Как сообщил телеканал Al Jazeera, Пакистан нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана, включая столицу Кабул.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что в результате операции погибли по меньшей мере 133 бойца «Талибана», более 200 получили ранения, а десятки военных объектов были уничтожены или захвачены.

Афганская сторона утверждает, что ее подразделения нанесли удары и убили более 50 пакистанских военнослужащих, часть из которых была взята в плен. Подтверждения этих данных в настоящее время нет.

Афганистан война

