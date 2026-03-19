Кабмин предлагает повысить штрафы за нарушения в сфере водопользования с 85 гривен до 5100

Проект закона предусматривает увеличение штрафов до 5 100 грн и расширение перечня правонарушений в сфере охраны водных ресурсов.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов». Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушения в сфере водопользования, включая самовольное использование вод, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима, бесхозяйственное использование воды и несоблюдение правил ведения учета вод. В частности, штраф за нарушение права государственной собственности на воды увеличится с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн.

Документ также расширяет перечень административных правонарушений, среди которых: несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование; разрушение русел рек и водотоков во время строительства инженерных объектов; нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах; представление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.

«Сегодня размер штрафов в сфере водопользования не является сдерживающим фактором и не соответствует реальным экологическим рискам. Ужесточение ответственности — это шаг к формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам и приближению нашего законодательства к европейским стандартам», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович.

По его словам, реализация законопроекта будет способствовать повышению ответственности субъектов хозяйствования, восстановлению экологического равновесия водных объектов и укреплению способности государства эффективно защищать водные ресурсы и права граждан на безопасную окружающую среду.

