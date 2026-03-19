  1. В Украине

Кабмин предлагает повысить штрафы за нарушения в сфере водопользования с 85 гривен до 5100

12:41, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проект закона предусматривает увеличение штрафов до 5 100 грн и расширение перечня правонарушений в сфере охраны водных ресурсов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов». Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушения в сфере водопользования, включая самовольное использование вод, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима, бесхозяйственное использование воды и несоблюдение правил ведения учета вод. В частности, штраф за нарушение права государственной собственности на воды увеличится с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн.

Документ также расширяет перечень административных правонарушений, среди которых: несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование; разрушение русел рек и водотоков во время строительства инженерных объектов; нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах; представление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.

«Сегодня размер штрафов в сфере водопользования не является сдерживающим фактором и не соответствует реальным экологическим рискам. Ужесточение ответственности — это шаг к формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам и приближению нашего законодательства к европейским стандартам», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович.

По его словам, реализация законопроекта будет способствовать повышению ответственности субъектов хозяйствования, восстановлению экологического равновесия водных объектов и укреплению способности государства эффективно защищать водные ресурсы и права граждан на безопасную окружающую среду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина штраф / штрафы вода

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]