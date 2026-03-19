Кабмін пропонує підвищити штрафи за порушення у сфері водокористування з 85 гривень до 5100

Проєкт закону передбачає збільшення штрафів до 5 100 грн та розширення переліку правопорушень у сфері охорони водних ресурсів.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів». Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Законопроєкт передбачає значне збільшення штрафів за порушення у сфері водокористування, включно із самовільним використанням вод, забрудненням та засміченням вод, порушенням водоохоронного режиму, безгосподарним використанням води та недотриманням правил ведення обліку вод. Зокрема, штраф за порушення права державної власності на води зросте з 85-136 грн до 3 400-5 100 грн.

Документ також розширює перелік адміністративних правопорушень, серед яких: недотримання умов дозволу на спеціальне водокористування; руйнування русел річок і водотоків під час будівництва інженерних об’єктів; порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах; подання недостовірної інформації у сфері державного обліку вод.

«Сьогодні розмір штрафів у сфері водокористування не є стримувальним фактором і не відповідає реальним екологічним ризикам. Посилення відповідальності – це крок до формування культури дбайливого ставлення до водних ресурсів та наближення нашого законодавства до європейських стандартів», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

За його словами, реалізація законопроєкту сприятиме підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання, відновленню екологічної рівноваги водних об’єктів та посиленню спроможності держави ефективно захищати водні ресурси та права громадян на безпечне довкілля.

