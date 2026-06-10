В Україні неповнолітніх можуть офіційно працевлаштовувати ще до досягнення 16 років, однак для цього необхідно виконати низку вимог, зокрема отримати згоду батьків та дотриматися спеціальних гарантій, передбачених трудовим законодавством.

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Прийняття на роботу неповнолітніх в Україні має низку особливостей, адже законодавство встановлює додаткові гарантії для захисту прав дітей та підлітків у сфері праці. Водночас у деяких випадках роботодавці можуть офіційно працевлаштовувати осіб, які ще не досягли повноліття, але лише за дотримання визначених законом умов.

Однією з ключових вимог є отримання згоди одного з батьків або особи, яка їх замінює. Крім того, закон враховує вік неповнолітнього, характер роботи та необхідність забезпечення безпечних умов праці, які не повинні шкодити здоров’ю чи навчанню молодої людини.

Як пояснюють у Федерації професійних спілок України, трудове законодавство передбачає для неповнолітніх працівників особливий правовий статус. Відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України особи віком до 18 років у трудових відносинах мають такі самі права, як і повнолітні працівники. Разом із тим у питаннях охорони праці, тривалості робочого часу, надання відпусток та інших умов праці вони користуються додатковими гарантіями та пільгами, встановленими законодавством.

Загальне правило, закріплене у статті 188 КЗпП, передбачає, що роботодавці не мають права приймати на роботу осіб, які не досягли 16-річного віку.

Однак закон містить окремі винятки. Так, за наявності згоди одного з батьків або особи, яка його замінює, офіційно працевлаштувати можна підлітка, який досяг 15 років.

Крім того, для підготовки молоді до майбутньої трудової діяльності закон дозволяє залучати до роботи учнів закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних та фахових навчальних закладів. Йдеться виключно про виконання легкої роботи, яка не створює загрози для здоров’я та не перешкоджає навчанню. Таке працевлаштування можливе лише у вільний від навчання час після досягнення 14-річного віку та за обов’язкової згоди одного з батьків або особи, яка його замінює.

Водночас законодавство встановлює спеціальні вимоги до оформлення трудових відносин із неповнолітніми. Зокрема, пункт 5 частини першої статті 24 КЗпП визначає, що трудовий договір із працівником, який не досяг 18 років, має укладатися у письмовій формі.

Під час дії воєнного стану застосовуються також положення Закону України від 15 березня 2022 року №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Відповідно до частини першої статті 2 цього Закону сторони можуть самостійно погодити форму трудового договору. Проте фахівці рекомендують і надалі оформлювати трудові відносини з неповнолітніми саме письмовим договором. Це дає можливість чітко визначити права та обов’язки сторін, режим роботи, умови праці та інші важливі аспекти, що особливо актуально для працівників цієї категорії.

Таким чином, українське законодавство дозволяє працевлаштовувати неповнолітніх за згодою батьків з 15-річного віку, а в окремих випадках, прямо передбачених законом, — навіть з 14 років. Водночас роботодавець зобов’язаний дотримуватися спеціальних гарантій та вимог, спрямованих на захист прав, здоров’я та інтересів молодих працівників.

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