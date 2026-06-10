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На Волині група чоловіків побили працівника ТЦК та пошкодили службовий автомобіль, відео

15:44, 10 червня 2026
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Один із представників ТЦК отримав тілесні ушкодження.
На Волині група чоловіків побили працівника ТЦК та пошкодили службовий автомобіль, відео
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У вівторок, 9 червня, поблизу села Вербка Ковельського району Волинської області стався конфлікт між групою громадян та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів оповіщення. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Волинській області.

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«Попередньо встановлено, що під час інциденту невідомі пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців. Також один із представників ТЦК та СП отримав тілесні ушкодження», - заявили у поліції.

На місці працювали правоохоронці. Усі особи, причетні до події, встановлені та перебувають у Ковельському районному управлінні поліції.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

У мережі також оприлюднили відео інциденту.

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Національна поліція ТЦК

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