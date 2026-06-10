Без НМТ і з держдопомогою 50 тисяч гривень – як українцям з ТОТ цьогоріч вступатимуть до вишів

В Україні діють спрощені правила вступу для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, зокрема через освітні центри та співбесіди.

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Цьогоріч в Україні діють спрощені процедури вступу до закладів вищої освіти для окремих категорій абітурієнтів, зокрема для молоді з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Такі вступники можуть подавати документи без складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це нагадав голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак.

Як працює спрощена процедура

За його словами, з 1 червня розпочали роботу освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». У цих центрах майбутні студенти можуть пройти співбесіди для вступу до українських навчальних закладів. Частину процедур також дозволено проходити дистанційно.

Складання НМТ не є обов’язковим, якщо вступник перебуває на тимчасово окупованій території або виїхав із неї після 1 жовтня 2025 року.

Додаткова державна підтримка

Сергій Бабак також зазначив, що для молоді віком до 23 років передбачена одноразова державна допомога у розмірі 50 000 гривень.

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