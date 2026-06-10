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Подростков могут брать на работу: какие условия нужно выполнить родителям и работодателям

23:12, 10 июня 2026
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В Украине несовершеннолетних могут официально трудоустраивать еще до достижения 16 лет, однако для этого необходимо выполнить ряд требований, в частности, получить согласие родителей и соблюдать специальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.
Подростков могут брать на работу: какие условия нужно выполнить родителям и работодателям
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Прием на работу несовершеннолетних в Украине имеет ряд особенностей, поскольку законодательство устанавливает дополнительные гарантии для защиты прав детей и подростков в сфере труда. В то же время в некоторых случаях работодатели могут официально трудоустраивать лиц, которые еще не достигли совершеннолетия, но только при соблюдении предусмотренных законом условий.

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Одним из ключевых требований является получение согласия одного из родителей или лица, которое его заменяет. Кроме того, закон учитывает возраст несовершеннолетнего, характер работы и необходимость обеспечения безопасных условий труда, которые не должны наносить вред здоровью или обучению молодого человека.

Как поясняют в Федерации профессиональных союзов Украины, трудовое законодательство предусматривает для несовершеннолетних работников особый правовой статус. В соответствии со статьей 187 Кодекса законов о труде Украины лица в возрасте до 18 лет в трудовых правоотношениях имеют такие же права, как и совершеннолетние работники. Вместе с тем в вопросах охраны труда, продолжительности рабочего времени, предоставления отпусков и других условий труда они пользуются дополнительными гарантиями и льготами, установленными законодательством.

Общее правило, закрепленное в статье 188 КЗоТ, предусматривает, что работодатели не имеют права принимать на работу лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Однако закон содержит отдельные исключения. Так, при наличии согласия одного из родителей или лица, которое его заменяет, официально трудоустроить можно подростка, достигшего 15 лет.

Кроме того, для подготовки молодежи к будущей трудовой деятельности закон разрешает привлекать к работе учащихся учреждений общего среднего образования, профессионально-технических и профессиональных учебных заведений. Речь идет исключительно о выполнении легкой работы, которая не создает угрозы для здоровья и не препятствует обучению. Такое трудоустройство возможно только в свободное от учебы время после достижения 14-летнего возраста и при обязательном согласии одного из родителей или лица, которое его заменяет.

Вместе с тем законодательство устанавливает специальные требования к оформлению трудовых отношений с несовершеннолетними. В частности, пункт 5 части первой статьи 24 КЗоТ определяет, что трудовой договор с работником, не достигшим 18 лет, должен заключаться в письменной форме.

Во время действия военного положения применяются также положения Закона Украины от 15 марта 2022 года №2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». В соответствии с частью первой статьи 2 данного Закона стороны могут самостоятельно согласовать форму трудового договора. Однако специалисты рекомендуют и в дальнейшем оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними именно письменным договором. Это дает возможность четко определить права и обязанности сторон, режим работы, условия труда и другие важные аспекты, что особенно актуально для работников данной категории.

Таким образом, украинское законодательство позволяет трудоустраивать несовершеннолетних с согласия родителей с 15-летнего возраста, а в отдельных случаях, прямо предусмотренных законом, — даже с 14 лет. При этом работодатель обязан соблюдать специальные гарантии и требования, направленные на защиту прав, здоровья и интересов молодых работников.

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