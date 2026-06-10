ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків для екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 10 серпня

Йдеться про обов’язок повідомляти про зміну місця проживання та здати закордонний паспорт.

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10 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.

Підозрювана зобов’язана повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, а також здати до уповноваженого органу паспорт для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії цих обов’язків визначено до 10 серпня 2026 року включно.

Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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