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ВАКС продлил срок действия процессуальных обязательств для бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 10 августа

21:24, 10 июня 2026
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Речь идет об обязанности сообщать об изменении места жительства и сдать загранпаспорт.
ВАКС продлил срок действия процессуальных обязательств для бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 10 августа
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10 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу.

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Подозреваемая обязана сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства, а также сдать в уполномоченный орган паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Срок действия этих обязательств определен до 10 августа 2026 года включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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суд Хмельницкий ВАКС МСЕК

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