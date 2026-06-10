На Сумщині двоє підлітків підірвалися через небезпечну знахідку, яку вони кинули у вогонь

Діти отримали травми внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами.

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На Сумщині двоє неповнолітніх постраждали внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Інцидент стався у Конотопській громаді. За попередніми даними, діти знайшли невідомі предмети та кинули їх у багаття, після чого стався вибух. Внаслідок цього травмувалися 11-річний та 15-річний хлопці.

Постраждалі перебувають під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

У Сумській ОВА зазначили, що регіон залишається одним із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами. Також наголошується, що небезпеку становлять не лише залишені боєприпаси, а й вибухові пристрої, які ворог скидає з безпілотників, а також уламки російських БпЛА.

У відомстві закликали бути максимально уважними та обов’язково пояснювати дітям правила мінної безпеки.

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