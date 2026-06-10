В Сумской области двое подростков получили травмы из-за опасной находки, которую они бросили в огонь

Дети получили травмы в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

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В Сумской области двое несовершеннолетних пострадали в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Инцидент произошел в Конотопской общине. По предварительным данным, дети нашли неизвестные предметы и бросили их в костер, после чего произошел взрыв. В результате этого получили травмы 11-летний и 15-летний мальчики.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

В Сумской ОВА отметили, что регион остается одним из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами. Также отмечается, что опасность представляют не только оставленные боеприпасы, но и взрывные устройства, которые враг сбрасывает с беспилотников, а также обломки российских БПЛА.

В ведомстве призвали быть максимально внимательными и обязательно объяснять детям правила минной безопасности.

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