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Працівницю суду з Умані обвинувачують у приховуванні майна та доходів на понад 5,4 млн грн

22:18, 10 червня 2026
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Жінці інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.
Працівницю суду з Умані обвинувачують у приховуванні майна та доходів на понад 5,4 млн грн
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Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо секретаря судового засідання Уманського міськрайонного суду Черкаської області за фактом декларування недостовірних відомостей.

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За даними слідства, на підставі матеріалів повної перевірки НАЗК у декларації за 2023 рік виявлено недостовірні відомості на понад 5,4 млн грн.

Як встановило НАЗК, посадовиця не задекларувала майно в Умані, оформлене на її чоловіка, зокрема:

  • три земельні ділянки, на одній з яких розташовані нежитлові приміщення. Сукупна оціночна вартість активів - понад 4,7 млн грн
  • 3 квартири, які були придбані за цінами щонайменше втричі нижчими від ринкових;
  • власні доходи на 110 тис. грн.

Як вказали у НАЗК, посадовиця заперечувала обізнаність щодо зазначеного майна, однак усі об’єкти нерухомості були придбані за її нотаріально посвідченою згодою.

Жінці інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

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суд декларація НАЗК декларування

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