Працівницю суду з Умані обвинувачують у приховуванні майна та доходів на понад 5,4 млн грн

Жінці інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

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Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо секретаря судового засідання Уманського міськрайонного суду Черкаської області за фактом декларування недостовірних відомостей.

За даними слідства, на підставі матеріалів повної перевірки НАЗК у декларації за 2023 рік виявлено недостовірні відомості на понад 5,4 млн грн.

Як встановило НАЗК, посадовиця не задекларувала майно в Умані, оформлене на її чоловіка, зокрема:

три земельні ділянки, на одній з яких розташовані нежитлові приміщення. Сукупна оціночна вартість активів - понад 4,7 млн грн

3 квартири, які були придбані за цінами щонайменше втричі нижчими від ринкових;

власні доходи на 110 тис. грн.

Як вказали у НАЗК, посадовиця заперечувала обізнаність щодо зазначеного майна, однак усі об’єкти нерухомості були придбані за її нотаріально посвідченою згодою.

Жінці інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

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