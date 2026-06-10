Работницу суда из Умани обвиняют в сокрытии имущества и доходов на более чем 5,4 млн грн

Женщине инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

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Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении секретаря судебного заседания Уманского горрайонного суда Черкасской области по факту декларирования недостоверных сведений.

По данным следствия, на основании материалов полной проверки НАПК в декларации за 2023 год выявлены недостоверные сведения на сумму более 5,4 млн грн.

Как установило НАПК, должностное лицо не задекларировало имущество в Умани, оформленное на ее мужа, в частности:

три земельных участка, на одном из которых расположены нежилые помещения. Совокупная оценочная стоимость активов — более 4,7 млн грн

3 квартиры, которые были приобретены по ценам как минимум в три раза ниже рыночных;

собственные доходы на 110 тыс. грн.

Как указали в НАПК, должностное лицо отрицало осведомленность об указанном имуществе, однако все объекты недвижимости были приобретены с ее нотариально удостоверенного согласия.

Женщине инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

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