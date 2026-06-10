Работницу суда из Умани обвиняют в сокрытии имущества и доходов на более чем 5,4 млн грн
Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении секретаря судебного заседания Уманского горрайонного суда Черкасской области по факту декларирования недостоверных сведений.
По данным следствия, на основании материалов полной проверки НАПК в декларации за 2023 год выявлены недостоверные сведения на сумму более 5,4 млн грн.
Как установило НАПК, должностное лицо не задекларировало имущество в Умани, оформленное на ее мужа, в частности:
- три земельных участка, на одном из которых расположены нежилые помещения. Совокупная оценочная стоимость активов — более 4,7 млн грн
- 3 квартиры, которые были приобретены по ценам как минимум в три раза ниже рыночных;
- собственные доходы на 110 тыс. грн.
Как указали в НАПК, должностное лицо отрицало осведомленность об указанном имуществе, однако все объекты недвижимости были приобретены с ее нотариально удостоверенного согласия.
Женщине инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
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