В Украине начался сезон усиленного эпидемиологического надзора за холерой – как уберечься
В Украине с июня по октябрь продлится сезон усиленного эпидемиологического надзора за холерой. В этот период специалисты Центров контроля и профилактики заболеваний будут проводить комплекс мер для своевременного выявления возможных случаев заболевания и недопущения его распространения. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Киева.
Какие меры принимают специалисты
Во время усиленного эпиднадзора проводится лабораторное тестирование пациентов с тяжелым или нетипичным течением острых кишечных инфекций. Также проводятся мониторинговые исследования объектов окружающей среды для выявления циркуляции холерного вибриона.
Отдельным направлением работы является обучение медицинских работников по профилактике, диагностике и реагированию на возможные случаи холеры. Кроме того, специалисты оценивают риски, связанные с качеством питьевой воды, безопасностью пищевых продуктов и общей санитарно-эпидемической ситуацией.
Ситуация с заболеваемостью
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с 1 января по 26 мая 2026 года в мире зарегистрировано 68 749 случаев холеры.
В то же время в Украине за этот период ни одного случая заболевания зафиксировано не было.
Чем опасна холера
Холера — это острая кишечная инфекция, которая чаще всего передается через загрязненную воду или пищевые продукты. Заболевание может быстро привести к сильному обезвоживанию организма, однако при раннем выявлении и своевременном лечении оно поддается лечению.
Как уберечься от заражения
Специалисты рекомендуют соблюдать простые профилактические меры:
- не покупать продукты питания, особенно рыбу, в местах уличной торговли;
- не купаться и не ловить рыбу в загрязненных водоемах;
- тщательно мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, а также после посещения туалета;
- использовать для питья и приготовления пищи безопасную воду;
- мыть овощи и фрукты перед употреблением;
- достаточно термически обрабатывать пищевые продукты.
Когда нужно обращаться к врачу
В случае появления симптомов острой кишечной инфекции, в частности сильной диареи, рвоты или признаков обезвоживания, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Усиленный эпидемиологический надзор призван обеспечить быстрое реагирование на любые подозрения относительно заболевания.
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