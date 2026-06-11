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В Україні розпочався сезон посиленого нагляду за холерою – як уберегтися

09:42, 11 червня 2026
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З червня по жовтень фахівці проводитимуть лабораторні дослідження та моніторинг довкілля для своєчасного виявлення холерного вібріона й запобігання спалахам інфекції.
В Україні розпочався сезон посиленого нагляду за холерою – як уберегтися
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В Україні з червня до жовтня триватиме сезон посиленого епідеміологічного нагляду за холерою. У цей період фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб проводитимуть комплекс заходів для своєчасного виявлення можливих випадків захворювання та недопущення його поширення. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міста Києва.

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Які заходи проводять фахівці

Під час посиленого епіднагляду здійснюється лабораторне тестування пацієнтів із тяжким або нетиповим перебігом гострих кишкових інфекцій. Також проводяться моніторингові дослідження об’єктів довкілля для виявлення циркуляції холерного вібріона.

Окремим напрямом роботи є навчання медичних працівників щодо профілактики, діагностики та реагування на можливі випадки холери. Крім того, спеціалісти оцінюють ризики, пов’язані з якістю питної води, безпечністю харчових продуктів і загальною санітарно-епідемічною ситуацією.

Ситуація із захворюваністю

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, із 1 січня до 26 травня 2026 року у світі зареєстровано 68 749 випадків холери.

Водночас в Україні за цей період жодного випадку захворювання не зафіксовано.

Чим небезпечна холера

Холера є гострою кишковою інфекцією, яка найчастіше передається через забруднену воду або харчові продукти. Захворювання може швидко спричинити сильне зневоднення організму, однак за умови раннього виявлення та своєчасного лікування воно піддається лікуванню.

Як уберегтися від зараження

Фахівці рекомендують дотримуватися простих профілактичних заходів:

  • не купувати продукти харчування, особливо рибу, у місцях стихійної торгівлі;
  • не купатися та не ловити рибу у забруднених водоймах;
  • ретельно мити руки перед приготуванням і вживанням їжі, а також після відвідування туалету;
  • використовувати для пиття та приготування їжі безпечну воду;
  • мити овочі та фрукти перед споживанням;
  • достатньо термічно обробляти харчові продукти.

Коли потрібно звертатися до лікаря

У разі появи симптомів гострої кишкової інфекції, зокрема сильної діареї, блювання або ознак зневоднення, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Посилений епідеміологічний нагляд покликаний забезпечити швидке реагування на будь-які підозри щодо захворювання.

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