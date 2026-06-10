Студент колледжа проиграл суд против ТЦК: почему право на отсрочку от мобилизации не сработало

Третий апелляционный административный суд разъяснил, что само по себе обучение в колледже не является основанием для отмены мобилизации, если отсрочка не была оформлена в установленном порядке.

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Третий апелляционный административный суд рассмотрел спор о законности мобилизации студента колледжа и его зачисления в воинскую часть. Истец просил отменить приказы о призыве и прохождении военной службы, ссылаясь на право на отсрочку как соискателя образования и нарушения во время прохождения военно-врачебной комиссии. Суд апелляционной инстанции проверил законность решения суда первой инстанции, которым в удовлетворении иска было отказано.

Обстоятельства дела

Истец состоял на воинском учете и с 1 сентября 2025 года был зачислен в Славянский энергостроительный колледж на дневную форму обучения для получения образования.

18 сентября 2025 года во время пребывания в Каменском он был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии. В тот же день ВВК признала его годным к военной службе.

После этого приказом начальника ТЦК и СП он был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть. Отдельным приказом командира воинской части его зачислили в списки личного состава на должность курсанта учебного подразделения.

Считая такие решения незаконными, гражданин обратился в суд. Он утверждал, что имел право на отсрочку от призыва как студент дневной формы обучения, а соответствующее заявление было подано в орган воинского учета. Также он ссылался на нарушения во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд отметил, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности государства является конституционной обязанностью граждан. Суд также учел, что в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация.

Коллегия судей подчеркнула, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки уполномочены осуществлять призыв военнообязанных независимо от места их пребывания на воинском учете.

Суд установил, что на момент возникновения спорных правоотношений закон действительно предусматривал право на отсрочку от мобилизации для соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме и получающих более высокий уровень образования. Следовательно, истец как лицо, впервые получавшее соответствующий уровень образования, относился к категории граждан, имеющих право на отсрочку.

Вместе с тем суд обратил внимание на сложившуюся практику Верховного Суда, согласно которой право на отсрочку не возникает автоматически. Для его реализации военнообязанный должен совершить активные действия и надлежащим образом оформить такое право через уполномоченный орган. Кроме того, реализовать это право возможно только до приобретения статуса военнослужащего.

Апелляционный суд отметил, что материалы дела не содержат доказательств того, что на момент проведения мобилизационных мероприятий в ТЦК и СП имелась подтвержденная документами информация о праве истца на отсрочку. В его военно-учетных документах также отсутствовали сведения об оформлении отсрочки.

Ссылку апеллянта на то, что заявление с необходимыми документами было направлено почтой в орган воинского учета, суд признал недостаточным доказательством. По мнению коллегии судей, представленные почтовые документы не позволяют достоверно установить, что соответствующие материалы были поданы именно истцом и до момента проведения мобилизационных процедур, а не уже после издания приказа о призыве.

Суд также подчеркнул, что закон возлагает на военнообязанных обязанность лично сообщать органам воинского учета об изменении обстоятельств, в частности относительно образования, в установленный законом срок. Доказательств выполнения такой обязанности истец не предоставил.

Относительно доводов о нарушении процедуры прохождения военно-врачебной комиссии апелляционный суд отметил, что материалы дела не содержат доказательств обжалования соответствующих решений или действий ВВК, поэтому эти обстоятельства не могут влиять на разрешение спора.

Также суд отклонил ссылки на внесение сведений в ЕРДР по заявлению другого лица, подчеркнув, что сам факт регистрации уголовного производства не подтверждает факта совершения уголовного правонарушения.

В итоге коллегия судей по делу № 160/33721/25 согласилась с выводами суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Днепропетровского окружного административного суда — без изменений.

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