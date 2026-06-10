Деньги на вооружение, военную технику и зарплаты военных: что предусматривают изменения в госбюджет

Рада изменила бюджет на 2026 год: военным добавят 174 млрд грн, на вооружение — более 1,3 трлн грн.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении проект Закона №15224 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Министерство финансов сообщило, что изменения связаны с запланированным поступлением в Украину финансовой поддержки от Евросоюза — 45 млрд евро — и направлены прежде всего на укрепление обороноспособности государства.

Обоснование изменений

Европейский парламент принял пакет решений о предоставлении Украине критически важной финансовой поддержки — Ukraine Support Loan — общим объемом до 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

В 2026 году в государственный бюджет Украины поступит первая половина этого пакета — 45 млрд евро (2 трлн 221 млрд грн по среднегодовому курсу), из которых:

13,2 млрд евро — бюджетная поддержка для социально-гуманитарных нужд;

31,8 млрд евро — поддержка обороноспособности и безопасности государства.

Именно для того, чтобы эти средства были законодательно закреплены и могли быть использованы по назначению, Министерство финансов подготовило соответствующие изменения в госбюджет, которые были одобрены на заседании Правительства.

Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 вырастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военнослужащих — 22,6 млрд грн.

Кроме того, главные распорядители средств государственного бюджета подали предложения по сокращению расходов на 276,3 млн грн в соответствии с протокольным поручением Кабинета Министров.

Как изменится дефицит бюджета?

Благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов предусмотрено уменьшение дефицита государственного бюджета на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

На что пойдут средства?

Безопасность и оборона

Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1 трлн 560 млрд грн (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений составит 4 трлн 367 млрд грн).

Дополнительные средства распределяются по трем основным направлениям:

+174,3 млрд грн (общий ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — денежное обеспечение военнослужащих.

+1 трлн 371 млрд грн (общий ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — вооружение и военная техника. Средства будут направляться на закупку и ремонт военной техники, вооружения, боеприпасов.

+14,6 млрд грн (общий ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектора безопасности и обороны.

В принятом законопроекте также отражены две важные новации:

Зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд государственного бюджета и направление его на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

По предложению Минобороны поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования после ее введения будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

Комплексные планы устойчивости регионов

Отдельной новой бюджетной программой предусматривается 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Средства будут направляться на:

инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры;

распределенную тепловую генерацию (блочно-модульные котельные);

распределенную генерацию электрической энергии (когенерационные установки);

резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения.

Резервный фонд

В Резервный фонд государственного бюджета дополнительно будет направлено 37,2 млрд грн. Эти средства будут предназначаться для финансирования непредвиденных мероприятий в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ.

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