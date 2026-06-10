Деньги на вооружение, военную технику и зарплаты военных: что предусматривают изменения в госбюджет
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении проект Закона №15224 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.
Министерство финансов сообщило, что изменения связаны с запланированным поступлением в Украину финансовой поддержки от Евросоюза — 45 млрд евро — и направлены прежде всего на укрепление обороноспособности государства.
Обоснование изменений
Европейский парламент принял пакет решений о предоставлении Украине критически важной финансовой поддержки — Ukraine Support Loan — общим объемом до 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
В 2026 году в государственный бюджет Украины поступит первая половина этого пакета — 45 млрд евро (2 трлн 221 млрд грн по среднегодовому курсу), из которых:
13,2 млрд евро — бюджетная поддержка для социально-гуманитарных нужд;
31,8 млрд евро — поддержка обороноспособности и безопасности государства.
Именно для того, чтобы эти средства были законодательно закреплены и могли быть использованы по назначению, Министерство финансов подготовило соответствующие изменения в госбюджет, которые были одобрены на заседании Правительства.
Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 вырастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:
- финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;
- дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;
- увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военнослужащих — 22,6 млрд грн.
Кроме того, главные распорядители средств государственного бюджета подали предложения по сокращению расходов на 276,3 млн грн в соответствии с протокольным поручением Кабинета Министров.
Как изменится дефицит бюджета?
Благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов предусмотрено уменьшение дефицита государственного бюджета на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).
На что пойдут средства?
Безопасность и оборона
Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1 трлн 560 млрд грн (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений составит 4 трлн 367 млрд грн).
Дополнительные средства распределяются по трем основным направлениям:
+174,3 млрд грн (общий ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — денежное обеспечение военнослужащих.
+1 трлн 371 млрд грн (общий ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — вооружение и военная техника. Средства будут направляться на закупку и ремонт военной техники, вооружения, боеприпасов.
+14,6 млрд грн (общий ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектора безопасности и обороны.
В принятом законопроекте также отражены две важные новации:
Зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд государственного бюджета и направление его на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
По предложению Минобороны поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования после ее введения будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.
Комплексные планы устойчивости регионов
Отдельной новой бюджетной программой предусматривается 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.
Средства будут направляться на:
инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры;
распределенную тепловую генерацию (блочно-модульные котельные);
распределенную генерацию электрической энергии (когенерационные установки);
резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения.
Резервный фонд
В Резервный фонд государственного бюджета дополнительно будет направлено 37,2 млрд грн. Эти средства будут предназначаться для финансирования непредвиденных мероприятий в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ.
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