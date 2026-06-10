Пункт «Шегини – Медыка» закрывают для автобусов из Украины до ноября 2027 года
13:02, 10 июня 2026
Движение автобусов в Польшу через «Шегини» приостановят с 15 июня до ноября 2027 года.
Львовская таможня сообщила об изменениях в работе пункта пропуска «Шегини – Медыка» на украинско-польской границе из-за проведения ремонтных работ.
С 15 июня начинается ремонт автобусной полосы движения на выезд из Украины в Республику Польша. Работы будут продолжаться до ноября 2027 года — более года.
На этот период пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска «Шегини – Медыка» осуществляться не будет.
В то же время движение автобусов в направлении въезда в Украину из Польши будет осуществляться в штатном режиме.
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