  1. В Украине

Пункт «Шегини – Медыка» закрывают для автобусов из Украины до ноября 2027 года

13:02, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Движение автобусов в Польшу через «Шегини» приостановят с 15 июня до ноября 2027 года.
Пункт «Шегини – Медыка» закрывают для автобусов из Украины до ноября 2027 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовская таможня сообщила об изменениях в работе пункта пропуска «Шегини – Медыка» на украинско-польской границе из-за проведения ремонтных работ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 15 июня начинается ремонт автобусной полосы движения на выезд из Украины в Республику Польша. Работы будут продолжаться до ноября 2027 года — более года.

На этот период пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска «Шегини – Медыка» осуществляться не будет.

В то же время движение автобусов в направлении въезда в Украину из Польши будет осуществляться в штатном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина пограничники граница пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Верховный Суд не разрешил выселение военного пенсионера, который 20 лет проживал в бывшем медпункте

ВС подтвердил, что формальный статус помещения как нежилого не исключает возможности признания его жильём, если лицо фактически проживает там длительное время и имеет достаточную связь с этим помещением.

Когда договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным — позиция ВС

Суд отказал в отмене сделки, указав, что действует презумпция согласия супругов и отсутствуют основания для ее опровержения.

Украинцы сталкиваются с трудностями при расторжении брака, если один из супругов находится на фронте или в плену

Пребывание одного из супругов на фронте или в плену не делает расторжение брака невозможным, однако требует от суда обеспечения его процессуальных прав и соблюдения стандартов справедливого суда.

Кабмин изменил правила проживания во временном жилье: неработающих ВПЛ могут выселить

Правительство уточнило порядок проживания ВПЛ в местах временного проживания, в частности условия договоров, мониторинг и основания для выселения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]