Пункт «Шегини – Медыка» закрывают для автобусов из Украины до ноября 2027 года

Движение автобусов в Польшу через «Шегини» приостановят с 15 июня до ноября 2027 года.

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Львовская таможня сообщила об изменениях в работе пункта пропуска «Шегини – Медыка» на украинско-польской границе из-за проведения ремонтных работ.

С 15 июня начинается ремонт автобусной полосы движения на выезд из Украины в Республику Польша. Работы будут продолжаться до ноября 2027 года — более года.

На этот период пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска «Шегини – Медыка» осуществляться не будет.

В то же время движение автобусов в направлении въезда в Украину из Польши будет осуществляться в штатном режиме.

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