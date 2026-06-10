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Суд отказал в исключении из воинского учета мужчине, который ссылался на заключение ВВК 2000 года

16:55, 10 июня 2026
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Винницкий окружной административный суд отказал в исключении мужчины из военного учета, отметив, что для этого необходимо действующее заключение ВВК о непригодности к военной службе.
Суд отказал в исключении из воинского учета мужчине, который ссылался на заключение ВВК 2000 года
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Винницкий окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и другому ответчику о признании противоправным бездействия и обязательстве внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности к военной службе и исключении из воинского учета. По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

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Обстоятельства дела

Истец утверждал, что еще 26 июня 2000 года прошел медицинское освидетельствование врачебной комиссией, по результатам которого был признан непригодным к военной службе с исключением из воинского учета. Соответствующие записи, по его словам, были внесены в военно-учетный документ.

После получения сведений из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов он установил, что информация о его исключении из воинского учета в реестре отсутствует, а сам он имеет статус военнообязанного и состоит на воинском учете.

В связи с этим истец обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о внесении в реестр сведений о непригодности к военной службе и исключении из воинского учета. В ответ ему сообщили, что он состоит на воинском учете, и предложили явиться для уточнения персональных данных. После повторного обращения через представителя изменения в реестр внесены не были, что и стало основанием для обращения в суд.

Вместе с тем ответчик возражал против удовлетворения иска и указывал, что у него отсутствуют документы, подтверждающие прохождение истцом медицинского освидетельствования и признание его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета. Кроме того, ответчик обращал внимание на записи в военно-учетном документе, согласно которым в 2006 году истец был именно снят с воинского учета, а не исключен из него.

Позиция суда

Исследовав материалы дела № 120/15308/25, суд установил, что на момент возникновения спорных правоотношений истец состоял на воинском учете и имел статус военнообязанного.

Суд проанализировал записи в военно-учетных документах истца и установил, что после первоначальной постановки на воинский учет в 2000 году он менял место учета, а 21 июня 2006 года был снят с воинского учета на основании абзаца четвертого пункта 2 части пятой статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в редакции, действовавшей на тот момент.

По убеждению суда, материалы дела подтверждают именно факт снятия истца с воинского учета, а не его исключения из него.

Суд подчеркнул, что законодательство четко разграничивает понятия «снятие с воинского учета» и «исключение из воинского учета». При снятии с воинского учета лицо не теряет статус военнообязанного, а закон прямо предусматривает возможность его повторной постановки на воинский учет. В свою очередь исключение из воинского учета имеет иные правовые последствия и применяется при наличии предусмотренных законом оснований.

Суд также отметил, что на момент обращения истца с заявлением об исключении из воинского учета часть шестая статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривала исключение из воинского учета только в случаях смерти лица, прекращения гражданства Украины, признания непригодным к военной службе либо достижения предельного возраста пребывания в запасе.

При этом материалы дела не содержали заключения военно-врачебной комиссии о полной непригодности истца к военной службе по состоянию здоровья в условиях военного положения.

Отдельно суд обратил внимание, что действующее законодательство не предусматривает такого основания для снятия с воинского учета, как признание лица ограниченно годным к военной службе. Также суд отметил, что в 2015 году Министерство обороны внесло изменения в нормативные акты по воинскому учету, которыми было отменено положение о снятии с воинского учета лиц, признанных военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время.

По мнению суда, если истец считает себя непригодным к военной службе по состоянию здоровья, он не лишен права получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Лишь по результатам такого медицинского освидетельствования и в случае установления непригодности к военной службе у территориального центра комплектования может возникнуть обязанность по исключению лица из воинского учета.

Выводы суда

Винницкий окружной административный суд пришел к выводу, что ответчики не были обязаны вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности истца к военной службе и его исключении из воинского учета.

Суд констатировал, что имеющиеся в деле документы подтверждают лишь факт снятия истца с воинского учета в 2006 году, а не его исключения из него. Кроме того, истец не предоставил доказательств наличия действующего заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, которое могло бы быть основанием для исключения из воинского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Учитывая это, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В решении также указано, что в связи с отказом в иске судебные расходы в пользу истца не возмещаются.

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