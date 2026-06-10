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Украинцам разрешили не платить налог с онлайн-доходов до 2 тысяч евро

22:00, 10 июня 2026
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Онлайн-доходы до 2 000 евро не будут облагаться налогом.
Украинцам разрешили не платить налог с онлайн-доходов до 2 тысяч евро
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Парламент поддержал автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Речь идет о законопроекте 15111-д. Теперь сервисы будут автоматически передавать налоговой информацию о доходах своих пользователей. Также алкоголь онлайн будут продавать только через «Дію». Кроме того, документом предусмотрено снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, которые официально сдают недвижимость в аренду.

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Администрирование доходов, которые люди получают через цифровые платформы

Документ вводит упрощенное и более прозрачное администрирование доходов граждан, которые работают через онлайн-сервисы — в частности таксистов, курьеров и продавцов товаров через маркетплейсы.

Предусматривается, что администрирование налогов будут осуществлять сами цифровые платформы.

Согласно принятому решению, налоговая ставка для таких доходов снижена с 23% до 10%.

Отдельно закон предусматривает налоговую льготу для граждан, которые продают товары через цифровые платформы: доход в пределах 2 тысяч евро в год не будет подлежать налогообложению.

Закон связывают с выполнением обязательств перед международными партнерами и требованиями МВФ и ЕС.

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Верховная Рада Украины ЕС налоговая Украина МВФ налоги

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