Верховный Суд разъяснил, кто не имеет права обжаловать решения относительно исполнения приговора
Если после открытия апелляционного производства будет установлено, что апелляционное рассмотрение осуществляется по апелляционной жалобе лица, которое не имеет права ее подавать, — суд апелляционной инстанции должен вынести определение о закрытии апелляционного производства.
К таким выводам пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 621/3410/23.
В данном уголовном производстве определением местного суда было отказано в удовлетворении представления центра пробации об отмене освобождения от отбывания наказания с испытанием и направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда. Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по апелляционной жалобе центра пробации и возвратил жалобу апеллянту как лицу, не относящемуся к субъектам апелляционного обжалования, определенным частью 1 статьи 393 УПК Украины.
В кассационной жалобе представитель органа пробации указал на ограничение апелляционным судом права органа пробации на обжалование судебного решения и на то, что суд не учел его процессуальную роль — контроль за поведением осужденного.
Оценивая указанные кассационные требования, Объединенная палата ККС ВС отметила, что статья 539 УПК Украины предусматривает возможность апелляционного обжалования определений суда, вынесенных в порядке исполнения приговора, однако непосредственно не определяет конкретного субъекта такого обжалования.
Ни одной нормой УПК Украины не предусмотрена возможность обжалования судебных решений, вынесенных в порядке исполнения приговора, теми субъектами, к компетенции которых относится исполнение судебного решения. Очевидно, что исполнение судебного решения относится к компетенции государства, а следовательно именно прокурор как субъект, который в уголовном производстве выполняет функцию обвинения, а в дальнейшем обеспечивает исполнение судебного решения, представляет позицию всех органов, к полномочиям которых относится исполнение судебного решения.
К компетенции органов и учреждений исполнения наказаний относится обеспечение исполнения приговора, и они могут инициировать вопросы его исполнения (в частности относительно порядка, способа и т. п.). Однако судебными решениями, принятыми по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства (представления), какие-либо права или интересы этих органов либо учреждений нарушаться не могут.
С постановлением ОП ККС ВС от 1 июня 2026 года по делу № 621/3410/23 (производство № 51-603кмо26) можна будет ознакомиться в ЕГРСР.
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