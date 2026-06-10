Верховный Суд разъяснил, кто не имеет права обжаловать решения относительно исполнения приговора

Объединенная палата КУС ВС указала, что статья 539 УПК Украины предусматривает возможность апелляционного обжалования определений суда, вынесенных в порядке исполнения приговора, однако непосредственно не определяет конкретного субъекта такого обжалования.

Фото: Общественное

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Если после открытия апелляционного производства будет установлено, что апелляционное рассмотрение осуществляется по апелляционной жалобе лица, которое не имеет права ее подавать, — суд апелляционной инстанции должен вынести определение о закрытии апелляционного производства.

К таким выводам пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 621/3410/23.

В данном уголовном производстве определением местного суда было отказано в удовлетворении представления центра пробации об отмене освобождения от отбывания наказания с испытанием и направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда. Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по апелляционной жалобе центра пробации и возвратил жалобу апеллянту как лицу, не относящемуся к субъектам апелляционного обжалования, определенным частью 1 статьи 393 УПК Украины.

В кассационной жалобе представитель органа пробации указал на ограничение апелляционным судом права органа пробации на обжалование судебного решения и на то, что суд не учел его процессуальную роль — контроль за поведением осужденного.

Оценивая указанные кассационные требования, Объединенная палата ККС ВС отметила, что статья 539 УПК Украины предусматривает возможность апелляционного обжалования определений суда, вынесенных в порядке исполнения приговора, однако непосредственно не определяет конкретного субъекта такого обжалования.

Ни одной нормой УПК Украины не предусмотрена возможность обжалования судебных решений, вынесенных в порядке исполнения приговора, теми субъектами, к компетенции которых относится исполнение судебного решения. Очевидно, что исполнение судебного решения относится к компетенции государства, а следовательно именно прокурор как субъект, который в уголовном производстве выполняет функцию обвинения, а в дальнейшем обеспечивает исполнение судебного решения, представляет позицию всех органов, к полномочиям которых относится исполнение судебного решения.

К компетенции органов и учреждений исполнения наказаний относится обеспечение исполнения приговора, и они могут инициировать вопросы его исполнения (в частности относительно порядка, способа и т. п.). Однако судебными решениями, принятыми по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства (представления), какие-либо права или интересы этих органов либо учреждений нарушаться не могут.

С постановлением ОП ККС ВС от 1 июня 2026 года по делу № 621/3410/23 (производство № 51-603кмо26) можна будет ознакомиться в ЕГРСР.

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